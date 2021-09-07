Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить мошеннические объявления с логотипом Роскосмоса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить мошеннические объявления, где россиян приглашают принять участие в якобы проекте Роскосмоса. В таких постах преступники обещают заработок на фондовых рынках.

- Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием принять меры по удалению и недопущению распространения в социальной сети Facebook мошеннических рекламных объявлений, использующих официальное наименование и символику российской государственной корпорации "Роскосмос", — говорится в сообщении ведомства.

Там же уточнили, что в объявлении предлагается перейти по ссылке, где необходимо ввести банковские данные. Роскомнадзор потребовал руководство соцсети привести механику модерации контента в соответствие с законами России.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт "Умное голосование". Основанием для этого решения стало требование Генеральной прокуратуры, согласно которому, необходимо ограничивать доступ к тем ресурсам, которые связаны с Фондом по борьбе с коррупцией*.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан экстремистской организацией и иноагентом