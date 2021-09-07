Банк "Траст" предъявил на Кипре новые требования Ананьевым на сумму около 315 млн евро

Банк "Траст" предъявил на Кипре новые требования братьям Ананьевым на сумму около 315 млн евро. Фото: СТЕЦКО Евгений/ТАСС

Банк "Траст" предъявил на Кипре новые требования к Дмитрию и Алексею Ананьевым на сумму около 315 миллионов евро из-за незаконного вывода активов из Промсвязьбанка и Автовазбанка.

- Банк непрофильных активов "Траст" предъявил на Кипре новые требования к Дмитрию и Алексею Ананьевым на сумму около €315 млн в связи с предполагаемым незаконным выводом активов из ПАО "Промсвязьбанк" и АО "Автовазбанк". Таким образом итоговая сумма заявленных требований к ним на Кипре составляет €586 млн, — говорится в сообщении банка.

Как считают в "Трасте", мошеннические действия были совершены с помощью сети компаний специального назначения, которая находится под контролем Ананьевых.

В конце 2020 года кипрский суд арестовал активы бывших владельцев и топ-менеджеров Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых по всему миру на общую сумму 267 миллионов евро. Такое решение принял окружной суд города Лимасол по иску банка «Траст». В кредитной организации, что исковое заявление связано с "реализацией финансовых схем, имеющих признаки мошеннических действий" – выдачей необеспеченных кредитов и займов с "существенно недостаточным обеспечением".