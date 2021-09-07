Сергей Собянин высказался о прогнозах по коронавирусу на осень: "Главное, чтобы не появились новые штаммы"

Московские власти готовы к развитию любого сценария, подчеркнул градоначальник Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью "Комсомольской правде" воздержался от прогнозов по заболеваемости коронавирусной инфекцией осенью. По его мнению, главное, чтобы не появились новые штаммы вируса.

- Что будет с коронавирусом осенью и зимой, сложно сказать. Конечно, сейчас возвращается большое количество людей из отпусков, плюс сезон простудных заболеваний, начало учебного года, больше контактов. Обычно в это время идет рост заболеваемости. Вполне возможно, что такое будет. Сейчас мы не видим какого-то резкого роста. Посмотрим. В прошлом году у нас пик заболеваемости пришелся где-то на декабрь, даже не на сентябрь, а на декабрь. Посмотрим, как будет в этом году. Потому что много москвичей переболело, большое количество людей сделало прививку. Так что большой запас прочности. Главное, чтобы не появились новые штаммы, более заразные, более активные, чем предыдущие, — сказал Собянин в разговоре с kp.ru.

Московские власти готовы к развитию любого сценария, подчеркнул градоначальник. Собянин рассказал, что администрация города снимает коронавирусные ограничения, как только видит снижение уровня заболеваемости. По мнению мэра Москвы, это необходимо, чтобы люди могли "вздохнуть свободной грудью и вернуться к нормальной жизни". Постоянное же пребывание в локдауне несет больший вред людям, чем сама пандемия, выразил мнение Собянин.

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