Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье7 сентября 2021 20:49

Сергей Собянин: На пике заболеваемости Москва перепрофилировала на работу с ковидом треть здравоохранения

На сегодняшний день большая часть медиков вернулась на свои рабочие места, рассказал мэр Москвы
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Градоначальник подчеркнул, что для городской администрации плановая помощь москвичам всегда была первоначальной задачей

Градоначальник подчеркнул, что для городской администрации плановая помощь москвичам всегда была первоначальной задачей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью "Комсомольской правде", что на пике заболеваемости коронавирусом столичные власти перепрофилировали на работу с инфекцией треть здравоохранения города.

Градоначальник подчеркнул, что для городской администрации плановая помощь москвичам всегда была первоначальной задачей. Она продолжилась даже в условиях пандемии: особенно это касается онкобольных.

- Конечно, в поликлиниках ситуация была сложнее из-за того, что значительная часть врачей и медсестер была сконцентрирована на борьбу с ковидом. Представляете, в пике заболевания мы, по сути дела, треть здравоохранения перепрофилировали на работу с ковидом. Конечно, сложнее становится оказывать обычную помощь. Не в стационарах, а просто поликлиническую помощь. Но сегодня мы большую часть людей вернули на свои рабочие места, — сказал Собянин в разговоре с kp.ru.

Сергей Собянин: «В ближайшее время точно никаких ограничительных мер в Москве не будет»
Эксклюзивное интервью мэра Москвы «Комсомольской правде»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Собянин: «В ближайшее время точно никаких ограничительных мер не будет»

Мэр Москвы дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде» (подробности)