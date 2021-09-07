Сергей Собянин: На пике заболеваемости Москва перепрофилировала на работу с ковидом треть здравоохранения

Градоначальник подчеркнул, что для городской администрации плановая помощь москвичам всегда была первоначальной задачей Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью "Комсомольской правде", что на пике заболеваемости коронавирусом столичные власти перепрофилировали на работу с инфекцией треть здравоохранения города.

Градоначальник подчеркнул, что для городской администрации плановая помощь москвичам всегда была первоначальной задачей. Она продолжилась даже в условиях пандемии: особенно это касается онкобольных.

- Конечно, в поликлиниках ситуация была сложнее из-за того, что значительная часть врачей и медсестер была сконцентрирована на борьбу с ковидом. Представляете, в пике заболевания мы, по сути дела, треть здравоохранения перепрофилировали на работу с ковидом. Конечно, сложнее становится оказывать обычную помощь. Не в стационарах, а просто поликлиническую помощь. Но сегодня мы большую часть людей вернули на свои рабочие места, — сказал Собянин в разговоре с kp.ru.

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