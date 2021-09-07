Сергей Собянин: Диспансеризацию в Москве могут пройти все переболевшие коронавирусом

Градоначальник напомнил, что углубленная диспансеризация в стране проходит по поручению президента Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью "Комсомольской правде", что диспансеризацию в столице могут пройти все переболевшие коронавирусной инфекцией.

Градоначальник напомнил, что углубленная диспансеризация в стране проходит по поручению президента России Владимира Путина. Многие переболевшие вирусом не обращались в поликлиники, заметил Собянин.

- Многие из них болели легко, им не нужна была врачебная помощь либо они обращались к каким-то частным врачам и в нашей системе не зафиксированы. Но мы никого не ограничиваем, работаем на доверии. Если человек говорит, что он болел, пожалуйста, пусть проходит диспансеризацию. Нам важно выявить какие-то патологии и заболевания, которые представляют опасность для жизни. Так что, пожалуйста, приходите, — сказал столичный мэр в разговоре с kp.ru.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на пике заболеваемости коронавирусом столичные власти перепрофилировали на работу с инфекцией треть здравоохранения города. Градоначальник подчеркнул, что для городской администрации плановая помощь москвичам всегда была первоначальной задачей. Она продолжилась даже в условиях пандемии: особенно это касается онкобольных.

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