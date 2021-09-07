Россия выдала Германии немца, похитившего золота и платину

Россия выдала немца, похитившего золота и платину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН передали правоохранительным органам Германии немца, находившегося в розыске за серию краж в составе преступной группы.

- Согласно информации иностранных коллег, фигурант работал на одном из предприятий немецкого города Регенсбург, где производили комплектующие для электроприборов. Воспользовавшись служебным положением, он вместе с соучастниками похитил с территории производства драгоценные металлы – платину и золото, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина согласился сотрудничать с полицией и раскаялся в содеянном. Немецкая сторона разрешила раскаявшемуся покидать территорию Германии и жить в Санкт-Петербурге. Мужчина поддерживал связь с полицией и несколько раз возвращался в ФРГ, чтобы продлить визу. Однако в марте 2020 года перестал выходить на связь. Спустя год его задержали российские правоохранители.