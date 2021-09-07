Врач рассказала, какие осложнения может дать обычная простуда Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач-терапевт и аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, какие осложнения могут возникнуть после перенесенной простуды. Обычный насморк, который все привыкли переносить на ногах, может обернуться гайморитом, а кашель перерасти в бронхит. Особенно внимательно к своему организму стоит относиться пожилым людям, диабетикам и людям с ослабленной иммунной системой, а еще курильщикам.

- К обычному насморку могут присоединиться бактериальные инфекции, ОРВИ, гайморит. Кашель перерастет в бронхит, если не поберечься во время лечения, - говорит Ярцева в беседе с NEWS.ru.

В случае болезни она советует пару дней побыть дома. Это поможет избежать контакта с другими людьми и укрепить иммунитет. Если здоровье крепкое, то все пройдет быстро. А вот если есть слабые точки, то ситуация может развиться по отрицательному сценарию.

- Их рискуют приобрести курильщики, диабетики, пожилые люди. Они в зоне риска и нужно особенно следить за здоровьем, - говорит врач.