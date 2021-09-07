Мария Захарова обвинила Киев в навязывании украинцам ненависти к России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва с горечью наблюдает за тем, как Киев навязывает украинцам ненависть к России.

Так она отреагировала на демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы в украинской столице. Как рассказала Захарова, многие политики уже пытаются это преподнести, как победу Украины над Россией. Официальный представитель МИД РФ отметила, что произошедшее вызвало у нее сожаление.

- С горечью наблюдаем, как нынешний киевский режим упорно навязывает населению Украины ненависть ко всему, что связано или хотя бы имеет отношение к России. Планомерно осуществляется демонтаж всего, что могло бы напоминать об исторической общности наших стран, — цитирует сообщение Захаровой сайт МИД.

Ранее Мария Захарова выступила с предложением переименовать Украину в "Укрусь". Так она ответила на слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который высказывался за возможность изменения названия страны на "Русь-Украину". Захарова иронично заметила, что теперь понятно, чем занимаются в офисе Владимира Зеленского.