Итальянский учебник по географии причислил Украину к российскому региону Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинское посольство в Италии сообщило, что в итальянском учебнике по географии Украина, Белоруссия, Молдавия и Прибалтика причислены к "российским регионам".

- В итальянском учебнике по географии Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учащихся средней школы внимательными читателями была обнаружена искаженная информация об Украине и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства, — гласит сообщение дипломатического ведомства в Facebook.

Итальянский учебник по географии. Фото: Посольство Украины в Италии

Посольство обратилось в министерство образования Италии, Ассоциацию итальянских издателей, а также к издателю учебника с призывом исправить эту ошибку.

Ранее британская газета The Times опубликовала на своей обложке инфографику по распространению коронавирусной инфекции, где изобразила карту Восточной Европы с ошибками. С карты исчезла Украина и на месте нее появилась вторая Белоруссия. При этом за Белоруссией осталось ее официальное название, а вот Незалежную подписали как "Беларусь". Помимо этого, Латвия стала "Латива", а на месте Калининградской области оказалось море. Сама обложка была посвящена резкому приросту случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире с 14 по 21 марта 2021 года.