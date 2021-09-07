Депутат Хинштейн поддержал введение электронных браслетов для освободившихся педофилов

Освободившихся из тюрьмы педофилов предлагают контролировать круглосуточно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава думского Комитета по информполитике Александр Хинштейн высказался за дополнительный контроль за людьми, которые отбывали наказание за педофилию и вышли на свободу.

По мнению парламентария, за данной категорией осужденных должны следить и после освобождения, причем контроль должен быть жесткий и круглосуточный.

- Я разделяю возмущение людей, которые говорят, что в отношении педофилов должны применяться не только жесткие меры наказания, но и дальнейшие меры по контролю за их передвижением, - говорит депутат.

Он приводит в пример страшную историю, которая произошла в Кемеровской области. Там в городе Киселевске погибли две десятилетние школьницы. Их увел с собой мужчина, который ранее был судим за преступление на сексуальной почве. Он надругался над девочками, а после убил их.

К сожалению, данный случай не единственный, когда педофилы совершают преступления повторно.

- Одним из предложений, которое звучит, мог бы быть браслет, который фиксирует передвижение такого педофила. Мы будем над этим работать, — сообщил депутат в беседе с Life.