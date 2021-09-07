Лидер "Талибана"*: в Афганистане будут действовать законы шариата

Лидер "Талибана"* заявил, что в Афганистане будут действовать законы шариата Фото: REUTERS

Лидер радикального движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада заявил, что в Афганистане будут действовать законы шариата.

- Мы хотим сильных и здоровых отношений с нашими соседями и другими странами, основанными на уважении и взаимодействии. Наши отношения с этими странами будут основаны на интересах и выгодах Афганистана, — говорится в заявлении лидера талибов*.

При этом Ахундзада уточнил, что Афганистан будет соблюдать все международные законы, которые не противоречат исламу и национальным ценностям.

Ранее в Афганистане были названы первые имена людей, которые составят новое правительство страны. Премьер-министром был назначен Мохаммад Хасан Ахунд. Он возглавит исполнительную власть в стране. Вице-премьером стал мулла Барадар, который является также главой политофиса талибов*. И.о. главы Минобороны страны назначен заместитель лидера талибов* Мохаммад Якуб. А представителем и.о. МВД в составе нового правительства Афганистана стал Саранджуддин Хаккани.

*Запрещенная в России террористическая организация