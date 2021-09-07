Вирусолог прокомментировал заявление ВОЗ о выходе на плато по коронавирусу Фото: REUTERS

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов прокомментировал заявление ВОЗ. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом.

Вирусолог отметил, что заключение ВОЗ базируется на объективных данных, и нет основания с ним спорить.

- Это информация, что уровень инфицирования не меняется на протяжении какого-то определенного времени, - говорит эксперт.

Прогноз ВОЗ – это «интерпретация результатов, которые имеются».

По мнению эксперта, заболеваемость будет падать, но при соблюдении условия вакцинации как можно большего количества людей.

Коронавирус не изменит свою модель распространения, но в случае, если большинство людей будет привиты, то заразившийся человек передаст болезнь минимальном числу новых носителей.

- Чем ниже репродуктивное число, тем, соответственно, будет ниже регистрация случаев заболевания коронавирусом, - заявил Колбасов в беседе с RT.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова обозначила сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в России. Она предположила, что массовая защитная реакция организма может сформироваться уже текущей осенью, сообщает 5-tv.ru.