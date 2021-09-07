В Белоруссии 17-летний победитель олимпиад по химии создал нарколабораторию в квартире

В Белоруссии 17-летний лауреат олимпиад по химии создал нарколабораторию. Фото: скрин видео

В Белоруссии на подростка завели уголовное дело по подозрению в создании нарколаборатории в квартире. Об этом сообщили в пресс-служба МВД республики.

По данным ведомства, 17-летний студент, который неоднократно становился победителем школьных олимпиад по химии, использовал свои знания для изготовления синтетических наркотиков.

- На 17-летнего юношу из города Гродно вышли оперативники областного наркоконтроля совместно с коллегами из МВД. В квартире несовершеннолетнего они обнаружили более 400 граммов запрещенных к обороту веществ. В частности, была обнаружена марихуана и специальные приспособления для изготовления веществ, - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД Беларуси.

Также известно, что созданием наркотиков он занялся с целью дальнейшей реализации через виртуальный наркомаркет. Теперь правоохранительные органы завели на юношу уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.