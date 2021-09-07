Илон Маск поблагодарил главу "Роскосмоса" Рогозина за приглашение в Россию Фото: REUTERS

Американский предприниматель, инженер и основатель компании SpaceX Илон Маск поблагодарил генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина за приглашение в гости в Россию.

Руководитель российского ведомства накануне заявил, что приглашает Маска к себе домой в качестве "гостя семьи", чтобы обсудить "исследование вселенной". Рогозин в интервью CNN также добавил, что "уже поставил чайник".

- Спасибо! Какой у вас любимый чай? - написал Маск в своем посте в Твиттере в качестве ответа на приглашение от российской стороны.

В свою очередь Дмитрий Рогозин написал, что чаепитие с Маском готов начать с "любимого бабушкиного индийского чая". Речь идет о том самом чае, на упаковке которого изображены три слона.

Фото: скрин

Ранее сообщалось, что Маск провел экскурсию по SpaceX для Андрея Королева, внука создателя советской космонавтики Сергея Королева.