Юрист выступил против снятия моратория на смертную казнь для педофилов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека, юрист, правозащитник Иван Мельников в эфире радио "Комсомольская правда" выступил против снятия моратория на смертную казнь для педофилов.

По мнению эксперта, прежде всего в стране нужно ужесточать административный надзор со стороны правоохранительных органов.

- Мое лично мнение, что необходимо ужесточать административный надзор. Там были недоработки со стороны местных правоохранительных органов. То есть местное региональное управление ФСИН и МВД, сотрудники на месте должны заниматься профилактикой, следить за этим нелюдем ... Но говорить о том, что надо убирать мораторий… Я бы обратил внимание, например, на США. Там есть смертная казнь. Что, там нет преступлений против половой неприкосновенности детей? - сказал юрист.

Мельников также отметил, что вопрос нужно обсуждать не только с точки зрения контроля за подобными людьми, а в целом говорить о системе МВД.

- Система контроля какая за этими участковыми? Общественные советы, которые формируются практически полностью из лояльных людей, которые слова против не скажут. Понимаете, система выстроена таким образом, что они ничего не боятся. Они думают: да ладно, где-то я не исполню, недоработаю, ничего мне не сделают. Вот так у нас работает, к сожалению, система, - высказался юрист.

Эксперт призвал ужесточать наблюдение за педофилами, которые уже освободились из тюрьмы. В качестве примера он предложил носить таким людям браслеты, которые позволят знать, где этот человек и как перемещается.

- Сейчас есть технические устройства, которые могут слушать то, что происходит вокруг, смотреть, что происходит вокруг. Мы можем обеспечить в случае его попытки нарушения законодательства незамедлительную реакцию со стороны правоохранительных органов при желании. Не обязательно пытаться убивать, - рассказал Мельников.

Что касается возможности условно-досрочного освобождения таких осужденных, то, по мнению юриста, в данном случае это довольно сложный вопрос.

- Если человек признан виновным по такому преступлению, как он компенсирует ущерб по данному преступлению, я даже не представляю, - сказал специалист.

Также Мельников добавил, что смертная казнь в случае возможной отмены моратория, скорее всего, не изменит текущую ситуацию, педофилы никуда не денутся.

- Говорить о более суровом наказании имеет смысл. Говорить о надзоре за каждым шагом этих извергов, этих нелюдей имеет смысл. Но говорить о том, что мы их вырежем, и у нас больше не будет таких преступлений, - вы не знаете, о чем вы говорите ... (таким образом) мы с вами не избавимся от тяжких преступлений, - подытожил правозащитник.