Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды8 сентября 2021 2:42

Михалков о новом поколении актеров: Невозможно заменить свободой мастерство

Он также отметил, что сложно "сыграть по тексту так, чтобы зрители плакали в зале"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Михалков о новом поколении актеров: Невозможно заменить свободой мастерство

Михалков о новом поколении актеров: Невозможно заменить свободой мастерство

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский актер театра и кино, режиссер и сценарист Никита Михалков рассказал о новом поколении актеров.

По его мнению, он сомнительно относится к значимости такой черты нового поколения, как преодоление внутренних барьеров, которые раньше мешали работать актерам.

- Преодолеть барьер не так сложно. Вопрос, что ты можешь после этого предложить? ... Можно снять штаны, блевать, напиваться, ругаться матом. Но это условность, которая создает видимость свободы. Свободное и независимое обладание профессией, когда ты можешь все, когда ты вооружен технически, как ремесленник - вот свобода, которую я признаю, - рассказал режиссёр "Известиям".

Режиссер выразил мнение, что невозможно заменить свободой мастерство, и указал, как сложно "сыграть по тексту так, чтобы зрители плакали в зале".