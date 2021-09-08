Михалков о новом поколении актеров: Невозможно заменить свободой мастерство Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский актер театра и кино, режиссер и сценарист Никита Михалков рассказал о новом поколении актеров.

По его мнению, он сомнительно относится к значимости такой черты нового поколения, как преодоление внутренних барьеров, которые раньше мешали работать актерам.

- Преодолеть барьер не так сложно. Вопрос, что ты можешь после этого предложить? ... Можно снять штаны, блевать, напиваться, ругаться матом. Но это условность, которая создает видимость свободы. Свободное и независимое обладание профессией, когда ты можешь все, когда ты вооружен технически, как ремесленник - вот свобода, которую я признаю, - рассказал режиссёр "Известиям".

Режиссер выразил мнение, что невозможно заменить свободой мастерство, и указал, как сложно "сыграть по тексту так, чтобы зрители плакали в зале".