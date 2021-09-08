В Индонезии 40 человек погибли в результате пожара в тюрьме Фото: REUTERS

В Индонезии в городе Тангеранг провинции Бантен 40 человек погибли в результате пожара в тюрьме. Об этом 8 сентября сообщил телеканал CNN Indonesia.

Отметается, что некоторых граждане пострадали, медики уже госпитализировали их в больницу.

Агентство Reuters тем временем уточняет, что сейчас пожар в здании уже потушили. Была проведена эвакуация из пенитенциарного учреждения. Теперь местные специалисты организовали расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что огонь, охвативший огромную территорию американского штата Калифорния, получил статус мегапожара и имя собственное – его назвали "Дикси". Сейчас он бушует на территории более чем 600 кв.км. Распространению огня способствует невероятно жаркая и сухая погода, установившаяся на западе США. За 10 дней пожар спалил, как минимум, 8 жилых домой, спровоцировал эвакуацию нескольких тысяч семей.