Доктор Мясников назвал способы восполнения дефицита витамина D Фото: Мария ЛЕНЦ

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об отличительной особенности приема витамина D. Как отметил специалист, в некоторых случаях витамины надо принимать в виде таблеток.

«Витамин D - это одно из небольших исключений. <...> Его надо принимать беременным в обязательном порядке, пожилым, детям, взрослым», - заявил врач в эфире телеканала «Россия-1».

Мясников уточнил, что прием витамина D в том виде, в котором его продают в аптеках, особенно актуален при лабораторном подтверждении дефицита. Кроме того, как отметил специалист, этот витамин содержится в печени трески, морепродуктах, водорослях, яйцах, однако в небольшом количестве. Еще одним из источников витамина D является пребывание на солнце.

Напомним, ранее Мясников объяснил разницу между натуральными и синтетическими витаминами, посоветовав употреблять таблетки только для лечения.