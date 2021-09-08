В национальном родкоме предложили освободить многодетных от платы за проезд по платным дорогам Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой освободить многодетные семьи от платы за проезд по платным автомобильным дорогам. Свое обращение общественница направила на имя министра транспорта Виталия Савельева.

Ирина Волынец отмечает, что бесплатно дорогами может пользоваться спецтранспорт, но у собственника есть право расширять категорию льготных пользователей, которые могут пользоваться платным участком пути безвозмездно.

Если добавить в перечень многодетные семьи, то подобная мера станет хорошей поддержкой данной категории граждан.

Ирина Волынец просит министра инициировать внесение изменений в ч. 1 ст. 41 федерального закона №257-ФЗ.

- В частности освободить многодетные семьи от платы за проезд по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог,- цитирует RT текст обращения.

Ранее Росимущество согласилось с целесообразностью инициативы о передаче нуждающимся части задержанных таможней товаров, а также нереализованного конфискованного имущества. В отметили, что готовы проработать процедуру передачи товаров льготным категориям граждан, сообщает газета "Известия".