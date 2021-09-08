Эксперт по статистике рассказала, сколько денег нужно россиянам для счастья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Размер заработной платы «для счастья» имеет психологическую оценку, которая указывает, сколько денег необходимо человеку для ощущения полноты жизни и удовлетворенности ею. Такое заявление сделала доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская, отметив, что в среднем этот показатель составляет тройную зарплату.

Специалист назвала зарплату «для счастья» индикатором самооценки и самоощущения граждан. По ее словам, этот показатель определяется возрастом, полом и местом жительства граждан.

«Чем старше человек, тем больше средств требуется», - отметила она, указав на то, что к 45 годам размер желаемых доходов увеличивается на 50–60 процентов из-за расширения спектра потребностей.

Лебединская полагает, что если в апреле этого гражданам в возрасте было необходимо 195 тысяч рублей в месяц, то с учётом инфляции к сентябрю данная сумма уже составила 205–210 тысяч рублей.

Напомним, ранее российские студенты рассказали, какую зарплату хотели бы получить. Более половины опрошенных уверены, что на первой работе смогут получать до 50 тысяч рублей.