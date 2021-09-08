Макфол считает, что Путин хочет «уничтожения» НАТО

Майкл Макфол Фото: Евгения ГУСЕВА

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол рассказал о двух связанных с Россией и пугающих его сценария, которые, как он считает, могут произойти в Европе, назвав потенциально опасные точки - Эстонию и Черногорию.

По словам американского дипломата, президент России Владимир Путин «хочет уничтожить НАТО», поскольку российский лидер не считает, что Североатлантический альянс «соответствует интересам» Москвы.

Первый сценарий Макфол назвал «дракой в эстонском городе на границе между Россией и Эстонией между этническими русскими и этническими эстонцами», отметив, что молодые люди «иногда дерутся».

«Допустим, этнического русского убивают. И Путин решает послать спецназ, чтобы наказать их. Они убивают группу этнических эстонцев и возвращаются домой. Они не остаются, они возвращаются к себе. Будем ли мы вступать в войну с Россией из-за этого», - задался вопросом американский дипломат в ходе виртуальной дискуссии, посвящённой взаимоотношениям между США, Россией и Китаем.

В случае, если такой сценарий будет реализован, то, как полагает Макфол, союзничество в альянсе не покажет себя таким крепким, каким должно быть.

«Второй сценарий, который меня пугает: что, если будет переворот и пророссийские силы захватят власть в месте типа Черногории. Что мы будем делать, если это произойдет? Это два сценария, которые меня пугают», - заявил он.