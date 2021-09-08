США выделили более 3 млн долларов на изучение коронавирусов в Китае

США выделили более трех млн долларов на изучение коронавирусов в Китае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США выделили свыше трех миллионов долларов на исследование рисков зарождения коронавирусной инфекции среди летучих мышей и их передачи человеку.

Как передает издание Intercept, среди научных организаций, получивших грант, оказался китайский институт вирусологии в городе Ухань.

Издание сообщает, что истребовало документацию на тему американского финансирования вирусологических изысканий в Китае и получило 900 страниц материалов, из которых следует, что грант для института в Ухани выделялся по линии Национальных институтов здоровья в период с 2014 по 2019 годах.

«Проект призван помочь выяснить, какие факторы позволяют животным коронавирусам развиваться и проникать в человеческую популяцию через изучение разнообразия вирусов в критической группе животных (летучие мыши)», - говорится в документе.

Напомним, накануне эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, при этом, отметив, что в различных регионах сегодня различная ситуация.