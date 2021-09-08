Эпидемиолог: одышка является самым грозным признаком коронавируса Фото: Александр ГЛУЗ

Появление одышки на фоне других респираторных симптомов является самым грозным признаком коронавирусной инфекции. Об этом предупредила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, отметив, что если такой симптом присутствует, необходимо срочно обращаться к врачу,

«Самый грозный симптом – появление на фоне респираторных симптомов одышки. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Пшеничная также отметила, что в целом каких-либо новых симптомов коронавирусной инфекции за последнее время не появилось, и все они были описаны еще в прошлом году.

Напомним, ранее ученые проследили, как изменились симптомы коронавирусной инфекции за время пандемии. Как выяснилось, в начале этого года пациенты чаще жаловались на потерю обоняния и вкуса, а уже в мае - на головную боль и температуру.