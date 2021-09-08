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Общество8 сентября 2021 10:09

Москвичка присвоила часть подъезда, но получила отпор от соседей

После вмешательства Мосжилинспекции холл подъезда вернулся в общее пользование
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Москвичка выполнила требования и демонтировала перегородку в приквартирном холле. Фото: www.mos.ru

Москвичка выполнила требования и демонтировала перегородку в приквартирном холле. Фото: www.mos.ru

Жительница Москвы самовольно сделала перепланировку приквартирного холла дома на Коровинском шоссе, установив перегородку и отсекающую дверь, сообщает пресс-служба Мосжилинспекции.

Однако такое положение вещей не устроило ее соседей, которые пожаловались в надзорный орган.

"Жилищные инспекторы, сверив техническую документацию многоквартирного дома, установили, что собственница одной из квартир незаконно увеличила жилплощадь за счет квадратных метров общего пользования", - констатировали в ведомстве.

Мосжилинспекция выдала горожанке предписание устранить изменения общедомового пространства, которые она сделала без согласования с остальными жильцами дома.

Москвичка выполнила требования и демонтировала перегородку в приквартирном холле. Место общего пользования привели в порядок, заверили в надзорном органе.