Семь вооруженных американцев арестованы в ОАЭ при попытке попасть в Афганистан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семь вооруженных американцев попытались в минувшем августе попасть на территорию Афганистана через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для оказания помощи по эвакуации граждан из страны.

Как передает издание Newsweek со ссылкой на попавшую в его распоряжение телеграмму госдепартамента, группа американских граждан была задержана в аэропорту Дубая 31 августа, после прибытия «на частном самолете с огнестрельным оружием». Как уточняется, позднее задержанных освободили под залог.

«Пассажиры, по имеющимся сообщениям, планировали оказать помощь в эвакуации из Афганистана, но не имели утвержденных планов дальнейшей поездки», - сообщается в телеграмме, согласно которой американское генконсульство в Дубае взаимодействует с местными властями по данному вопросу.

Представитель Госдепа подтвердил изданию, что ведомство «осведомлено о сообщениях о гражданах США, задержанных, а затем освобожденных в Дубае». В ФБР также заявили, что в курсе этой ситуации.

Напомним, накануне, в Госдепе заявили об обеспокоенности назначением некоторых лиц в правительстве Афганистана, а также сообщили о намерении добиваться от представителей движения выполнения обязательств по обеспечению вылета иностранных граждан из республики.