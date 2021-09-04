«Единая Россия» подготовила и внесла в Госдуму законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями

Детям-инвалидам необходимо регулярно проходить курс лечения. Однако далеко не у всех семей есть средства на то, чтобы оплачивать пребывание родителей в стационаре. Фото: Shutterstock.

«Единая Россия» внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями. Авторы рассчитывают, что документ будет принят парламентариями уже в ближайшее время. Новый закон устранит существующую несправедливость: сейчас бесплатное пребывание в стационаре предусмотрено только для родителей пациентов до 4 лет, имеющих медицинские показания.

Детям-инвалидам необходимо регулярно проходить курс лечения. Однако далеко не у всех семей есть средства на то, чтобы оплачивать пребывание родителей в стационаре или проживание в гостинице, пока ребенок лежит в клинике в другом городе.

- Очень часто складывается ситуация, когда ребенок-инвалид, которому и так тяжело и которому во время лечения особенно необходима поддержка, оказывается оторван от родителей и близких людей. Такое положение недопустимо, - считает один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Единороссы подготовили поправки в закон после того как Андрей Турчак в августе этого года встретился с представителями «Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов». В нашей стране сегодня проходят лечение около 700 тысяч несовершеннолетних пациентов, имеющих инвалидность. С учётом их родителей и других близких родственников проблемы детей-инвалидов затрагивают миллионы людей.

Авторы законопроекта предлагают признать статус «ребёнок-инвалид» достаточным основанием для того, чтобы родители (или любой другой законный представитель юного пациента) мог находиться с ним в больнице бесплатно и без особых медицинских показаний.

- Это решение позволит оказать ощутимую моральную и материальную поддержку семьям, которые воспитывают детей-инвалидов, - подчеркнул Андрей Турчак. - Если несовершеннолетний имеет инвалидность, то не надо изобретать еще какие-то особые медицинские показатели. Родные и близкие ребенка-инвалида должны иметь возможность быть рядом с ним в больнице, ухаживать за ним, заботиться о нем и не платить за это.

Соавторами законопроекта стали руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Мария Львова-Белова, а также другие депутаты Госдумы от «Единой России».