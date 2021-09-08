Суд в Австралии решил, что СМИ отвечают за комментарии своих читателей в соцсетях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд Австралии вынес решение, согласно которому СМИ несут полную ответственность за содержание комментариев пользователей на страницах в своих социальных сетях.

Как передает вещательная корпорация ABC, в определении суда отмечено, что открыв свои страницы в соцсетях, в том числе в Facebook, медиакомпании участвуют в распространении сведений, в частности размещенных третьими лицами, в связи с этим несут ответственность за содержание всех комментариев, оставленных на этих страницах.

«Суд установил, что, создав общедоступную страницу и разместив контент, медиакомпании способствовали, поощряли и содействовали публикации комментариев сторонних пользователей, и поэтому являлись издателями этих комментариев», - говорится в постановлении высшей судебной инстанции страны.

Решение Верховного суда стало итогом разбирательства между некоторыми СМИ и жителем Северной территории Диланом Воллером, которые обвинили несколько крупнейших медиакомпаний Австралии в распространении клеветы.

Причиной таких споров стал телевизионный сюжет декабря 2016 года, посвященный условиям содержания заключенных в тюрьмах Северной территории Австралии. В нем были использованы кадры с Воллером, прикованным наручниками к стулу. Часть комментариев к текстам и фото с этим сюжетом носили крайне негативный характер и не соответствовали действительности, что в итоге стало поводом для обвинений в клевете.