МИД ФРГ: гуманитарная помощь Афганистану зависит от действий талибов*

Представитель МИД Германии прокомментировал вероятность оказания гуманитарной помощи Афганистану. Фото: REUTERS

Представитель МИД Германии прокомментировал вероятность оказания гуманитарной помощи Афганистану.

В министерстве отметили, что решение по этому вопросу зависит от действий радикального движения "Талибан"*, захватившего власть в Афганистане.

По словам представителя МИД ФРГ, в настоящее время сигналы из Кабула "не вселяют оптимизма". Об этом сообщает ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, радикальное движение "Талибан"* сформировало новое правительство Афганистана, состоящее из лидеров талибов*. Новым верховным лидером страны стал мулла Хайбатулла Ахундзада.

Между тем в стране разгораются волны протеста. Сотни людей, в большинстве своем – женщины, выходят на улицы Кабула, чтобы выразить свой протест.

4 сентября талибы* применили слезоточивый газ против группы женщин, которая попыталась провести в Кабуле акцию протеста, выступая против ущемления их прав движением "Талибан"*.

*Запрещенная в России террористическая организация