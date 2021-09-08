МИД ФРГ: гуманитарная помощь Афганистану зависит от действий талибов*

Представитель МИД Германии прокомментировал вероятность оказания гуманитарной помощи Афганистану.
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Представитель МИД Германии прокомментировал вероятность оказания гуманитарной помощи Афганистану.
В министерстве отметили, что решение по этому вопросу зависит от действий радикального движения "Талибан"*, захватившего власть в Афганистане.
По словам представителя МИД ФРГ, в настоящее время сигналы из Кабула "не вселяют оптимизма". Об этом сообщает ТАСС.
Как ранее писал сайт kp.ru, радикальное движение "Талибан"* сформировало новое правительство Афганистана, состоящее из лидеров талибов*. Новым верховным лидером страны стал мулла Хайбатулла Ахундзада.
Между тем в стране разгораются волны протеста. Сотни людей, в большинстве своем – женщины, выходят на улицы Кабула, чтобы выразить свой протест.
4 сентября талибы* применили слезоточивый газ против группы женщин, которая попыталась провести в Кабуле акцию протеста, выступая против ущемления их прав движением "Талибан"*.
*Запрещенная в России террористическая организация