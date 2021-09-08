Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире8 сентября 2021 11:36

МИД ФРГ: гуманитарная помощь Афганистану зависит от действий талибов*

Представители Германии считают, что действия радикалов не внушают оптимизма
Роман КИЛЬМЯШКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Представитель МИД Германии прокомментировал вероятность оказания гуманитарной помощи Афганистану.

Представитель МИД Германии прокомментировал вероятность оказания гуманитарной помощи Афганистану.

Фото: REUTERS

Представитель МИД Германии прокомментировал вероятность оказания гуманитарной помощи Афганистану.

В министерстве отметили, что решение по этому вопросу зависит от действий радикального движения "Талибан"*, захватившего власть в Афганистане.

По словам представителя МИД ФРГ, в настоящее время сигналы из Кабула "не вселяют оптимизма". Об этом сообщает ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, радикальное движение "Талибан"* сформировало новое правительство Афганистана, состоящее из лидеров талибов*. Новым верховным лидером страны стал мулла Хайбатулла Ахундзада.

Между тем в стране разгораются волны протеста. Сотни людей, в большинстве своем – женщины, выходят на улицы Кабула, чтобы выразить свой протест.

4 сентября талибы* применили слезоточивый газ против группы женщин, которая попыталась провести в Кабуле акцию протеста, выступая против ущемления их прав движением "Талибан"*.

*Запрещенная в России террористическая организация