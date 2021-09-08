Глава Рослесхоза: лесные пожары в России практически потушены

Лесные пожары в России практически полностью потушены Фото: Иван МАКЕЕВ

Лесные пожары в России практически полностью потушены, заявил глава Рослесхоза Иван Советников в ходе открытия федерального этапа Всероссийского конкурса "Лучший лесной пожарный – 2021". Слова чиновника приводит ТАСС.

"Существуют отдельные очаги в Якутии, еще в нескольких регионах, но можно сказать, что основной лесопожарный сезон этого года пройден", - уточнил Советников.

Как ранее писал сайт kp.ru в августе в Иркутской области и Якутии вводили режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера из-за лесных пожаров. Их площадь превышала сотню тысяч гектаров, а по стране показатель превысил 6 млн гектаров.

Российский президент Владимир Путин назвал пожары в Якутии "абсолютно беспрецедентными". На тушение горящей тайги отправили военных и спасателей.