Москва заявила решительный протест послу Эстонии из-за отказа выдать визу российскому дипломату

Представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Москва заявила решительный протест послу Эстонии в России - он отказал в выдаче визы российскому дипломату на фоне скандала с эстонским консулом Марта Лятте. Накануне ФСБ опубликовала видео его задержания - консула обвиняют в попытке получения от гражданина России материалов закрытого характера. В частности, Лятте пытался получить сведения о российских планах в Арктике, заведомо понимая, что документы носят закрытый характер.

В ответ на это Таллин решил не выдавать въездную визу российскому дипломату. Ситуацию прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова.

"8 сентября послу Эстонии в Москве М. Лайдре был заявлен решительный протест в связи с очередным недружественным шагом эстонской стороны, отказавшей 30 августа в визе российскому дипломату", - говорится в сообщении Захаровой на сайте МИД.

Дипломат подчеркнула, что ответственность за эскалацию ситуации и ее последствия целиком лежит на эстонской стороне. Захарова отметила, что "визовая война", развязанная Таллином, приведет к ответным шагам России. Один из них уже сделан - МИД был вынужден "принять соответствующие меры в отношении сотрудника, оформляющегося в эстонскую дипмиссию в Москве".

"Настоятельно рекомендуем партнерам впредь отказаться от шагов, направленных на дальнейшую деградацию двусторонних отношений. Наш ответ не заставит себя ждать", - предупредила Захарова.