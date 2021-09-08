Упаковщица взрывчатки погибла при взрыве на заводе в Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сильный взрыв произошел на военном заводе Mesko в польском городе Скаржиско-Каменная. В результате происшествия погибла упаковщица взрывчатки, которая работала на предприятии.

Как передает телеканал Polsat, на оружейном заводе Mesko сдетонировали взрывчатые вещества. В результате чего взрыве погибла 41-летняя женщина.

По данным радиостанции RMF FM, взрыв произошел в момент, когда сотрудница предприятия упаковывала взрывчатые вещества.

Mesko - польский производитель боеприпасов и ракет, а также занимается производством комплектующих для крупнейших оружейных компаний мира.

Напомним, сегодня, 8 сентября, взрыв газа произошел в жилом доме в Ногинске. В результате происшествия произошло обрушение перекрытий и части внешней стены, а также были повреждены пять квартир. В МЧС России сообщили о спасении трех человек, в том числе двух детей, позже стало известно о спасении маленькой девочки, но вместе с тем стало известно о пяти пострадавших и двух погибших. В Минздраве сообщили, что из девятиэтажки эвакуировали свыше 170 человек.