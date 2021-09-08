Депутат Бессараб поддержала идею сделать для многодетных семей бесплатным проезд по платным дорогам

В ГД поддержали идею не взимать деньги с многодетных семей за проезд по платным дорогам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение освободить многодетные семьи от взимания средств за проезд по платным дорогам. Политик заявила, что полностью поддерживает инициативу.

«Это нужно сделать обязательно. Необходимо предоставлять многодетным семьям бесплатные муниципальные парковки, освободить от проезда по платным магистралям, поддерживать наши семьи, которые рожают и воспитывают много детей. Это очень важно для страны», — цитирует депутата RT.

Бессараб добавила, что важно разработать единый федеральный проект, чтобы многодетные семьи в разных регионах могли рассчитывать на единые льготы и субсидии.

«Каждый регион рассматривает ситуацию по-своему, и с точки зрения наполняемости бюджета может либо предоставить, либо не предоставлять соответствующие гарантии и льготы. При переезде из одного региона в другой, многодетная семья может лишиться части социальных льгот и гарантий, а что уж говорить о федеральных трассах, когда непонятно, какой из регионов может оказать соответствующую финансовую поддержку и помощь», — добавила политик.

Напомним, ранее с предложением сделать проезд по платным автомобильным дорогам бесплатным для многодетных семей выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. С такой инициативой она обратилась к министру транспорта Виталию Савельеву, пишет ОТР.

Добавим, в России также предложили дать многодетным родителям возможность бесплатно пользоваться платными парковками на всей территории страны, передает телеканал «360».