Мишустин: доходы на единовременные выплаты были получены благодаря восстановлению экономики РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин Фото: ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, почему стали возможными дополнительные социальные выплаты пенсионерам и военным в 2021 году. По его словам, казна получила деньги, которые пошли на эти цели, благодаря восстановлению экономики.

"Эти дополнительные доходы государство заработало за счет восстановления экономики", - цитирует Мишустина ТАСС.

Глава правительства отметил, что ситуация в экономике и других областях, ухудшившаяся из-за пандемии коронавируса, постепенно выправляется. По словам Мишустина, правительство за это время выделило рекордные суммы на поддержку экономики и людей, при этом без ущерба для устойчивости бюджета.

Как ранее писал сайт kp.ru, по словам Мишустина, ВВП России вернулся к уровню, который существовал до пандемии коронавируса. Экономика, по словам премьера, восстановилась уже в июне 2021 года.