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Общество8 сентября 2021 12:37

Число пострадавших от взрыва в жилом доме в Ногинске выросло до 13, один человек погиб

Шестеро жителей дома были госпитализированы
Наталья СМИРНОВА
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Взрыв произошел утром 8 сентября Фото: кадр видео

Взрыв произошел утром 8 сентября Фото: кадр видео

МЧС озвучило обновленные данные по пострадавшим от взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. По информации экстренных служб, всего пострадали 13 человек, 6 из них были госпитализированы, семь находятся в стрессовом состоянии. Один человек погиб, пишет ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, взрыв газа произошел утром 8 сентября в жилом девятиэтажном доме в Ногинске. Эпицентр взрыва, предположительно, находился на третьем этаже здания. В результате хлопка газа часть внешней страны и перекрытия обрушились, пострадало как минимум восемь квартир со второго по пятый этаж, а также их жильцы. Возгорания в результате инцидента не последовало.

На данный момент под завалами могут находиться два человека. Спасатели занимаются разбором обрушившихся конструкций и поиском пострадавших.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Ногинске