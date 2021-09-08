Число пострадавших от взрыва в жилом доме в Ногинске выросло до 13, один человек погиб

Взрыв произошел утром 8 сентября Фото: кадр видео

МЧС озвучило обновленные данные по пострадавшим от взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. По информации экстренных служб, всего пострадали 13 человек, 6 из них были госпитализированы, семь находятся в стрессовом состоянии. Один человек погиб, пишет ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, взрыв газа произошел утром 8 сентября в жилом девятиэтажном доме в Ногинске. Эпицентр взрыва, предположительно, находился на третьем этаже здания. В результате хлопка газа часть внешней страны и перекрытия обрушились, пострадало как минимум восемь квартир со второго по пятый этаж, а также их жильцы. Возгорания в результате инцидента не последовало.

На данный момент под завалами могут находиться два человека. Спасатели занимаются разбором обрушившихся конструкций и поиском пострадавших.