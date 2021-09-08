В Госдуме одобрили продление моратория на проверки бизнеса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продление моратория на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год – это "очень правильный и долгожданный шаг", рассказал RT заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв.

По его словам, это решение правительства России бизнес-сообщество воспримет "крайне положительно".

"Те шаги, которые правительство делает, продлевая сроки, когда отсутствие проверок будет формировать привлекательную в том числе инвестиционную модель, эта инициатива крайне положительна", - аргументировал Гутенёв.

Напомним, мораторий на проведение плановых проверок бизнеса был впервые введен с 1 января 2016 года и продлился до конца 2018 года. После этого его несколько раз продляли.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о продлении ораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Соответствующее заявление глава кабмина сделал на пленарном заседании Московского финансового форума.