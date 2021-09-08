Житель Вьетнама получил пять лет тюрьмы за распространение коронавируса

Вьетнамский суд приговорил 28-летнего Ле Ван Три к пяти годам лишения свободы за нарушение карантина и распространение COVID-19. Фото: REUTERS

Вьетнамский суд приговорил 28-летнего Ле Ван Три к пяти годам лишения свободы за нарушение карантина и распространение COVID-19. Об этом сообщает международное агентство Reuters.

Мужчина приехал на мотоцикле из Хошимина в свою родную провинцию Камау на юге страны, нарушив 21-дневный карантин. Ле Ван Три соврал в декларации о состоянии своего здоровья и не указал, что недавно путешествовал.

В результате он заразил инфекцией восемь человек, один из которых погиб, спустя месяц лечения.

Вьетнамца приговорили к 5 годам лишения свободы и оштрафовали на 880 долларов. Во Вьетнаме 8 сентября коронавирусом заболели 537 тысяч человек.

С 27 января 2021 года Россия возобновила авиасообщение с социалистической республикой Вьетнам. Граница открыта для инвесторов, дипломатов, экспертов, высококвалифицированных работников.

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