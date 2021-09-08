Кремль: СМИ США указывают на следы зарубежных спецслужб в задержании россиян в Минске

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с публикацией о причастности Центрального разведывательного управления (ЦРУ) к операции украинских спецслужб против россиян в Минске, отметил, что такие следы есть.

«Вы, наверное, вспомните, что еще тогда мы говорили, что там есть следы зарубежных спецслужб. Еще во время того, как эти события развивались. В данном случае это лишнее, косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны», - заявил представитель Кремля в среду, 8 сентября.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Москва предоставлять новые доказательства, Песков сообщил, что ему об этом неизвестно.

Напомним, 29 июля прошлого года в Минске были задержаны 33 россиянина, которых окрестили отрядом ЧВК - частной военной компании «Вагнер», обвинив в «приготовлении к участию в массовых беспорядках» и подшили к делу местных оппозиционеров. Большая часть этой группы воевала в Донбассе на стороне ополчения, и Киев уже затребовал их выдачу. Однако комплексная проверка правоохранительных органов России показала, что решивших подзаработать на охране за рубежом просто использовали.

Как писал сайт kp.ru, телеканал CNN со ссылкой на источники в украинской разведке сообщил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США оказывало финансовую помощь Киеву в подготовке спецоперации по задержанию россиян на территории Белоруссии.