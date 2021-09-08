Рада не поддержала обращение к США о предоставлении Украине статуса главного союзника вне НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховная Рада отказалась поддержать обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса главного союзника Вашингтона вне НАТО. В ходе внеочередного заседания в среду, 8 сентября, за предложение проголосовали 24 депутата из 226 необходимых.

Ранее вице-премьер и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что украинское правительство не станет поддерживать обращение депутатов Верховной Рады к Вашингтону с просьбой предоставить Украине статуса главного союзника вне НАТО.

«Это ни на шаг не приблизит нас к закрепленному Конституцией курсу евроатлантической интеграции и членству в НАТО. У нас уже гораздо больше возможностей, чем этот статус может дать», - отметила вице-премьер.

Стефанишина заявила, что подобную инициативу депутатов сразу после встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена необходимо рассматривать не иначе как политический саботаж. Как отметила министр, украинский и американский лидеры уже определили формат сотрудничества в сфере безопасности, а в таких предложениях нет практической ценности.

Автором инициативы выступил Алексей Гончаренко, депутат от парламентской фракции партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», указав на «российскую агрессию».