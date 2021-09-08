Журналист рассказал подробности гибели Евгения Зиничева: "Героически попытался спасти оператора"

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель МЧС России Евгений Зиничев не принимал участие в учениях, а находился среди зрителей, когда произошел несчастный случай с оператором, который сорвался с обрыва в воду. Об этом рассказал журналист RT Семён Сендеров.

"Сегодня Зиничев принимал участие в смотре практики МЧС по эвакуации из горящего госпиталя: там показывали 14 способов эвакуации, - уточнил Сендеров. - По последним данным, он находился на скале рядом со своим оператором — и оператор сорвался. Зиничев героически попытался его спасти, но, к сожалению, он ударился о камень и не выжил".

Как ранее писал сайт kp.ru, Зиничев бросился за оператором, но разбился о выступающий из воды камень. Травмы оказались смертельными. Оператор тоже погиб. Им оказался известный российский режиссер Александр Мельник.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. В мае 2018 года назначен главой МЧС России. 21 декабря 2020 года ему присвоили звание генерал армии.