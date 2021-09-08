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Происшествия8 сентября 2021 14:35

Журналист рассказал подробности гибели Евгения Зиничева: "Героически попытался спасти оператора"

Перед несчастным случаем глава МЧС России находился среди зрителей учений
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель МЧС России Евгений Зиничев не принимал участие в учениях, а находился среди зрителей, когда произошел несчастный случай с оператором, который сорвался с обрыва в воду. Об этом рассказал журналист RT Семён Сендеров.

"Сегодня Зиничев принимал участие в смотре практики МЧС по эвакуации из горящего госпиталя: там показывали 14 способов эвакуации, - уточнил Сендеров. - По последним данным, он находился на скале рядом со своим оператором — и оператор сорвался. Зиничев героически попытался его спасти, но, к сожалению, он ударился о камень и не выжил".

Как ранее писал сайт kp.ru, Зиничев бросился за оператором, но разбился о выступающий из воды камень. Травмы оказались смертельными. Оператор тоже погиб. Им оказался известный российский режиссер Александр Мельник.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. В мае 2018 года назначен главой МЧС России. 21 декабря 2020 года ему присвоили звание генерал армии.

Погиб глава МЧС Евгений Зиничев
Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб во время межведомственных учений в Норильске. Евгений Николаевич исполнял служебный долг – спасал человека, когда сорвался со скалы