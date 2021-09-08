Сенатор Джабаров назвал Зинчева очень ответственным и порядочным человеком

Евгений Зинчев погиб, спасая человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал сообщение о смерти главы МЧС Евгения Зинчева. Политик отметил, что глава ведомства был ответственным и порядочным человеком, настоящим офицером.

«Его искренне уважали подчинённые. За то время, когда он работал министром по делам чрезвычайных ситуаций, он существенно улучшил работу ведомства... Очень много было горячих точек в плане различных чрезвычайных ситуаций, где он лично бывал, освещал и неукоснительно соблюдал все поручения главы государства, касающиеся организации помощи людям», — цитирует сенатора RT.

Кроме того Джабаров добавил, что Евгений Зинчев был «на редкость скромным человеком».

«И, конечно, эта новость, которую я услышал, я считаю, что это очень трагическое сообщение, человеку всего 55 лет, полон сил, ну и погиб как настоящий офицер, спасая жизнь человека. Светлая ему память», — заявил политик.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая жизнь человеку во время межведомственных учений. Во время тренировок оператор Александр Мельник сорвался с обрыва, а глава МЧС, не задумываясь, бросился за ним в воду. В результате происшествия, оба погибли.