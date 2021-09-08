В России будут оказывать ритуальные услуги по принципу одного окна

Услуги по организации похорон планируется оказывать по принципу одного окна уже к 1 сентября 2023 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Кабмин озвучил ожидаемые результаты по развитию конкуренции в сфере ритуальных услуг в России. Согласно опубликованному плану, услуги по организации похорон планируется оказывать по принципу одного окна уже к 1 сентября 2023 года.

До этого срока на региональных порталах государственных и муниципальных услуг должны быть созданы реестры субъектов, которые имеют право оказывать услуги по организации похорон. Также должно быть реализовано оказание ритуальных услуг по принципу одного окна на основе конкуренции и с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах

За выполнение плана будут отвечать Минстрой, Минцифры и Минэкономразвития РФ, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, россияне стали экономить на ритуальных услугах. В первом полугодии 2021 года смертность в России выросла на 16%, однако совокупная выручка ритуальных агентств увеличилась только на 9%.