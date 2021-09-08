Россдравнадзор: доля нежелательных реакций на вакцину от ковида составляет 0,018%

В России не выявлено проблем безопасности вакцин от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России не выявлено проблем безопасности вакцин от коронавируса. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на пресс-конференции.

По ее словам, о нежелательных реакциях после вакцинации заявили только 0,018% от общего числа привитых. Это около 7 тысяч человек - на всю страну.

Как ранее писал сайт kp.ru, вакцинация против коронавируса не только предотвращает заражение или облегчает течение заболевания COVID-19, но и может улучшить состояние пациентов с постковидным синдромом. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Напомним, депутат Госдумы, известный эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко посоветовал россиянам предстоящей осенью пройти сразу две вакцинации. Одну прививку сделать от коронавируса, а другую – от гриппа.