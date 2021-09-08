ФСБ подтвердила причастность ЦРУ к попытке похищения россиян в Белоруссии в 2020 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обнародованные CNN данные об обстоятельствах попытки похищения 33 россиян в Минске в 2020 году говорят о том, что Киев силами своих спецслужб, по сути, занимается актами государственного терроризма. Такое заявление сделал представитель Федеральной службы безопасности России.

Как отметил представитель ведомства, украинские власти не заинтересованы в том, чтобы провести объективное расследование данной ситуации, поскольку «все вот эти факты, о которых год назад говорили, которые сейчас CNN подтверждает, дополнительно свидетельствуют о том, что Украина по сути осуществляет силами своих спецслужб акты государственного терроризма».

Представитель ФСБ отмтеил, что от Киева изначально исходила противоречивая информация. Изначально украинские журналисты получили подтверждение о причастности Украины к этой операции и даже брали интервью у ее участников, однако потом в Минобороны незалежной сообщили, что никакой операции не было. «Это таким, знаете, оперативно-политическим шизофренизмом попахивает, пусть они определяется там у себя», - отметил он.

«Мы прекрасно помним, как все это было: наши граждане фактически были заманены ГУР (Главным управлением разведки Минобороны Украины) и СБУ под руководством ЦРУ США в Белоруссию», - заявил представитель ведомства.

По его словам, цель была известна. Как он рассказала, был вброс в КГБ Белоруссии о том, что «эти люди приехали для участия в массовых беспорядках на стороне оппозиции, белорусские партнеры поэтому так и среагировали», однако, как он отмтеил, потом «все встало на свои места, несмотря на те попытки, которые предпринимала украинская сторона».

Напомним, в конце июля прошлого года в Минске были задержаны 33 российских гражданина, которых окрестили отрядом ЧВК - частной военной компании «Вагнер», обвинив в «приготовлении к участию в массовых беспорядках». Большая часть данной группы воевала ранее в Донбассе на стороне ополчения, и Киев уже затребовал их выдачу. Тем не менее комплексная проверка правоохранительных органов РФ показала, что решивших подзаработать на охране за рубежом просто использовали.

Как писал сайт kp.ru, накануне телеканал CNN со ссылкой на источники в украинской разведке сообщил, что ЦРУ США оказывало финансовую помощь Украине в подготовке спецоперации по задержанию россиян на территории Белоруссии.