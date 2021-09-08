Константин Косачев назвал Зиничева человеком, который принимал все удары на себя

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал сообщение о гибели Евгения Зиничева. Он отметил, что глава МЧС никогда не боялся принимать все удары на себя.

«Генерал Зиничев был известен всей стране, поэтому я тоже могу сказать о нём самые искренние слова уважения, признательности за всё, что он для нашей страны сделал на всех своих постах, включая, разумеется, и последнюю миссию, миссию министра, находящегося на передовой, ну и министра, который принимает на себя все удары, которые наносит судьба по стране, по людям», — цитирует Косачева RT.

Политик добавил, что Зиничев никогда не был «кабинетным министром», всегда лично посещал места происшествий, лично помогал, чем мог.

«Он спасал людей, он спасал их до последнего вздоха, уж извините за патетику. Он отдал себя всего служению родине, служению людям, он выполнил свой офицерский и профессиональный, свой человеческий долг. Поэтому склоняем головы, искренняя благодарность и вечная память», — добавил сенатор.

О смерти Евгения Зиничева стало известно 8 сентября. Он погиб, спасая жизнь человеку на межведомственных учениях. Глава МЧС прыгнул в возу за поскользнувшимся оператором. К несчастью, во время происшествия оба они погибли.

В МЧС также прокомментировали гибель главы ведомства. Президент Академии государственной противопожарной службы МЧС России Иван Тетерин назвал смерть Зиничева тяжелой утратой, передает телеканал «360».