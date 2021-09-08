Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью Евгения Зиничева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принес соболезнования соратникам, родным и близким главы МЧС Евгения Зиничева, который трагически погиб, спасая сорвавшегося в воду оператора. Об этом сообщает сайт РПЦ.

Священнослужитель подчеркнул, что главный спасатель страны показал пример мужества и самопожертвования.

"Исполняя служебный долг, почивший героически пытался спасти жизнь человека, упавшего в воду, делом явил пример мужества и самопожертвования, образец того, каким призван быть настоящий спасатель, готовый, не раздумывая, прийти на помощь каждому страждущему, - заявило патриарх Кирилл. - Да вменит ему Господь подвиг сей в праведность!".

Глава РПЦ подчеркнул, что Евгений Зиновьев зарекомендовал себя "не только прекрасным профессионалом и талантливым руководителем", "но и замечательным человеком, которого уважали и ценили как близкие и сослуживцы".

Как ранее писал kp.ru, Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая сорвавшегося в воду режиссера Александа Мельника. Руководитель МЧС прибыл в Красноярский край, чтобы проконтролировать проведение масштабных межведомственных учений в арктической зоне. Он планировал взять на личный контроль учебные задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Пресс-секретарь президента Дминтрий Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин "глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева".