Депутат Сухарев выразил соболезнования в связи с гибелью Евгения Зиничева

Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб как настоящий мужчина, пытаясь спасти жизнь другого человека. Так прокомментировал трагические события депутат Госдумы Иван Сухарев. Парламентарий признался, что не был лично знаком с Зиничевым, но всегда уважительно относился к нему и к его труду.

«Хотелось бы выразить соболезнования родным и близким. Светлая память», — цитирует депутата телеканал «360».

Сухарев добавил, что Зиничев погиб, спасая человека. Это мужской поступок, и такой героизм говорит о нем не просто как о профессионале, который верен службе, но и как о достойном человеке.

«Нельзя разрывать поступок мужской с человеком», — подчеркнул депутат.

Евгений Зиничев погиб в Норильске, куда прибыл на межведомственные учения. Он бросился с обрыва в воду, чтобы спасти поскользнувшегося оператора Александра Мельника. К несчастью, в результате происшествия оба мужчины погибли, передает 5-tv.ru.