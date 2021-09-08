На Украине легализовали криптовалюту

Верховная рада Украины приняла закон "О виртуальных активах", который позволяет легально использовать криптоварюты для расчетных операций. Фото: Евгения ГУСЕВА

Верховная рада Украины приняла закон "О виртуальных активах", который позволяет легально использовать криптоварюты для расчетных операций. Решение принято большинством голосов. Трансляция заседания проходила на видеохостинге YouTube.

По словам министра цифровой трансформации страны Александра Борнякова, закон дает возможность безналичной оплаты услуг криптовалютой, но в то же время не признает ее платежным средством.

Борняков уточнил, что оплата будет осуществляться путем "мгновенной конвертации валют". Такие услуги могут предоставлять компании.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова признать биткойн официальным платежным средством.

По его словам, полное признание криптовалюты подобным образом не принесет ничего полезного, и в то же время нанесет вред финансовой и экономической системе.