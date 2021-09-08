Фонды УК «Промсвязь» продемонстрировали лучшие результаты доходности с начала 2021 года

Паевые фонды управляющей компании «Промсвязь» показали лучшие результаты по доходности с 2021 года, приумножив деньги своих клиентов.

Фонд «Промсвязь – Перспективные вложения» стал лидером по доходности с начала года среди крупнейших фондов - за январь-август текущего года он заработал доход более 26%, а за последние 12 месяцев доходность превысила 45%. Фонд «Промсвязь – Облигации» вошел в пятерку лучших среди крупнейших российских фондов облигаций. Такие данные приводятся на портале Investfunds.ru на 31 августа 2021 года.

Управляющая компания "Промсвязь" является 100-процентной дочерней компанией госбанка ПСБ.

Высокие результаты фондов прокомментировал директор дирекции управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев. Он отметил, что группа ПСБ активно развивает направлению по управлению активами клиентов. Управляющие выбирают оптимальные стратегии инвестирования, что позволяет достигать высоких финансовых результатов.

- Стратегия управления паевыми инвестиционными фондами построена на поиске наиболее интересных идей на российском рынке и всестороннем макроэкономическом и отраслевом анализе. Учитывая мировую инфляцию и восстановление мировой экономики после кризисного 2020 года, наибольшие результаты в текущем году были получены от роста финансовых показателей ряда российских компаний, чья деятельность связана с добычей и производством товарных активов. Рост цен на газ положительно сказался на компаниях российской газовой отрасли, хорошо показали себя металлургические и угольные активы, - отметил Алексей Жоголев.

Фонд «Промсвязь - Перспективные вложения» инвестирует средства своих клиентов в ценные бумаги крупнейших российских компаний с стабильными финансовыми показателями, которые имеют высокие перспективы роста. Этот фонд ориентирован на клиентов, которые ожидают высокую потенциальную доходность и готовы к риску. Стратегия фонда «Промсвязь - Облигации» предусматривает инвестирование в инструменты с фиксированной доходностью - облигации крупных компаний, и подойдет тем инвесторам, которые рассчитывают получить максимальную защиту от риска и потенциальный доход, превышающий уровень инфляции.

Рэнкинг паевых фондов Investfunds составлен на основе показателей доходности более 120 крупнейших открытых и биржевых фондов с активами более 1 млрд рублей.