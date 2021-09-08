Президент Сербии выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Президент Сербии Александр Вучич Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева. Текст телеграммы был опубликован на сайте администрации главы государства.

"Я выражаю свои глубочайшие соболезнования правительству Российской Федерации, семье, коллегам и друзьям министра Зиничева", - сообщил Вучич.

Президент Сербии также подчеркнул, что Евгений Зиничев всю жизнь посвятил спасению других людей в самых сложных ситуациях. Как ранее писал сайт kp.ru, причиной его гибели стала попытка спасти оператора Александра Мельника, который присутствовал на учениях 8 сентября.

Зиничев и Мельник стояли на краю выступа, оператор поскользнулся и сорвался в воду. Глава МЧС первым бросился ему на помощь, но разбился о выступавший из воды камень. В результате трагической случайности и Зиничев, и Мельник погибли.