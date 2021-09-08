Тело главы МЧС Зиничева доставят в Москву спецрейсом 8 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тело министра чрезвычайных ситуаций России Евгения Зиничева, погибшего в Норильске, доставят в Москву в среду, 8 сентября.

Как рассказал источник РИА Новости, самолет с телом Зиничева уже вылетел в столицу.

Как писал сайт kp.ru, глава МЧС РФ погиб, пытаясь спасти оператора Александра Мельника. Трагедия произошла во время учений в Норильске. Зиничев и Мельник стояли на краю выступа, оператор поскользнулся и сорвался в воду. Глава МЧС первым бросился ему на помощь, но разбился о выступавший из воды камень. В результате трагической случайности и Зиничев, и Мельник погибли.

Напомним, в рамках своего рабочего визита в Красноярский край Зиничев совместно с губернатором региона Александром Уссом проверил ход строительства новой пожарной части в Норильске, которая должна заработать уже в конце текучего года.